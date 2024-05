Criminosos armados rendem homem e criança durante assalto

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um vídeo flagrou o momento em que um homem e uma criança são rendidos por três criminosos durante um assalto, na Rua Major Pedro Simpson, no bairro Cidade Nova 2, zona norte de Manaus (AM).

Nas imagens é possível ver o momento em que três suspeitos em motocicletas chegam no local e abordam um homem e uma criança que estavam na calçada, ao lado de um carro estacionado, que estava com a porta aberta.

Nas cenas é possível ver que o homem fica deitado no chão com a criança enquanto tem seus pertences tomados pelo bandido. Em seguida, o criminoso toma as chaves do carro e sai do local com o veículo.

O caso segue sendo investigado e até o momento não há informação sobre a prisão dos suspeitos.