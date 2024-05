No Pará, dupla é alvo de operação da PF que investiga fraude no Auxílio Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na sexta-feira (3), em Redenção, no Pará. A dupla é investigada suspeita de fraudar o Auxílio Brasil e causar um prejuízo de mais de R$ 1 milhão.

De acordo com a PF, os dois investigados teriam cadastrado centenas de famílias paraenses no Cadastro Único dos municípios de Canela e Pinhal, no Rio Grande do Sul. Este esquema funcionou por pelo menos um ano.

Durante as investigações, a polícia identificou que os acessos ao sistema aconteciam com senhas hackeadas e inclusão de falsos entrevistadores. Em muitos casos, pessoas fictícias eram incluídas no grupo familiar, visando o aumento do valor do benefício. Estima-se que as fraudes tenham provocado um prejuízo financeiro superior a R$ 1 milhão.

O Cadastro Único seleciona famílias de baixa renda em programas federais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, entre outros.