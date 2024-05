Molejo faz homenagem em 1º show após morte de Anderson Leonardo: ‘Misto de sentimentos’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu no último dia 26 de abril, em meio ao tratamento contra um câncer inguinal, na região da virilha. Na quinta-feira, 2, a banda fez o primeiro show após a perda do cantor e usou o momento para homenageá-lo.

Antes do show, que aconteceu no Rio de Janeiro, Robson Calazans, um dos integrantes do grupo, falou sobre a sensação de voltar aos palcos em meio ao luto. “Vai ser um misto de emoções e sentimentos, mas estamos alegres de fazer aquilo que ele mais ama”, declarou.

Anúncios

Durante o show, Andrezinho Silva, que assumiu o posto de vocalista do Molejo, pediu uma salva de palmas do público para Anderson Leonardo. O momento foi compartilhado nas redes sociais do grupo. “Alô bateria! Começamos com chave de ouro, deixada pelo nosso Anderson Leonardo com homenagem a ele, mostrando para todos os fãs e amigos que o nosso LEGADO vai continuar”, disse a legenda.