Simony exibe cabelo um ano após fim do tratamento contra o câncer e ganha elogios

Os seguidores de Simony não economizaram nos elogios após a cantora compartilhar novos cliques em seu Instagram, na última quinta-feira, 2. Ela apresentou seus cabelos naturais, mostrando o quanto já cresceram.

A ex-Balão Mágico foi diagnosticada em 2022 com câncer no estômago e enfrentou longo tratamento, com medicamentos e quimioterapia, que a levaram a sofrer queda de cabelo.

A cura veio no ano passado, quando a doença entrou em remissão. Até agora, Simony vinha cuidando da aparência com uso de laces. A cantora segue o tratamento de saúde realizando sessões de imunoterapia, um ano após ter vencido a doença.

No Feed no Instagram, ela compartilhou dois cliques, mostrando que as madeixas estão bem fortalecidas e crescidas.

“É assim que Deus faz. Viva um dia de cada vez que tudo vai tomando seu devido lugar”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores foram só elogios: “Você está linda, Simony, com esse cabelo curto”, comentou uma seguidora. “Maravilhosa, esse corte te rejuvenesceu”, opinou outra. “Seu cabelo cresceu bastante, está linda”, disse um terceiro internauta.