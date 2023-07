“Usando tecnologia, Acre pode produzir mais”, diz chefe-geral da Embrapa

O Especial Bar do Vaz na Expoacre 2023, continua neste domingo, 30, com a entrevista do artesão Kleber Silva, conhecido por realizar diversos trabalhos com produtos tipicamente acreano. De acordo com ele, o dom de criar não é para qualquer um e algumas de suas criações levam até 4 anos para nascer. “Tem pessoas que tem a habilidade, mas não criam, elas copiam. É preciso de uma capacidade diferente para criar, porque é mais fácil copiar”. Silva destaca ainda que atualmente está vendo algo que há muito tempo não se tinha, que é o diálogo com o governo para o apoio da área. Mas não concorda com a diferença de investimento, já que o artesanato está incluído como parte da cultura. “Quem administra precisa ter conhecimento, ser sabedor do que...