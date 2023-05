Acre precisa aplicar 317 mil doses de vacina contra a gripe, mas só 46 mil se vacinaram

O Acre segue entre os Estados onde a população menos se vacina contra a gripe, com Roraima e Amapá, que vive uma epidemia da doença e entrou em emergência sanitária.

No Acre, o público-alvo é de 317.294 para receber o imunizante contra influenza, mas apenas 46.605 doses foram aplicadas até esta última semana de maio. Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Feijó é onde se encontram os maiores contingentes vacinados. Santa Rosa do Purus, Mâncio Lima e Capixaba são os que menos imunizam no Estado.

O governo do Acre está preocupado: “A vacina está disponível em todas as unidades de saúde, estamos mobilizando a população de todas as formas possíveis, percebemos um aumento na procura após a liberação do Ministério da Saúde para população geral, mas ainda muito abaixo das nossas expectativas”, disse ao ac24horas Renata Quilles, do Programa Estadual de Imunização.

“No sábado teremos o lançamento da campanha de multivacinação em frente ao Palácio do Governo das 10h às 20h, inclusive com a presença do diretor nacional do Departamento de Imunizações e autoridades do Acre”, lembra a gestora.

“Na esperança de sensibilizar a população sobre a importância da vacinação de forma geral temos também divulgado boletim informando o aumento de internações por síndrome respiratória no Estado”, concluiu.

A Fiocruz vem alertando para a tendência de crescimento das síndromes respiratórias agudas graves no Acre, o que se confirma a cada semana.