Prefeituras do Acre recebem segunda parcela do FPM de maio nesta sexta-feira (19)

ASCOM/PRF-AC – FOTO PRF/AC

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde dessa quinta-feira, 18, um caminhoneiro transportando drogas ocultas nos reservatórios de combustíveis do cavalo trator. O flagrante aconteceu durante fiscalização de rotina, na BR-364, no município de Plácido de Castro, interior do Acre.

Uma equipe da PRF realizava serviço de ronda quando, no km 69 da BR-364, avistou uma combinação de veículos de carga, composta por um cavalo trator e semirreboque, com a carroceria excedendo o limite de altura regulamentar, que seguia no sentido para Porto Velho/RO. Com intuito de efetuar a fiscalização de trânsito para garantir a segurança viária, os PRFs ordenaram que o caminhoneiro parasse.

Durante a fiscalização, o motorista apresentou conversas contraditórias e visível nervosismo, incomum para um profissional do transporte. Além disso, os PRFs constataram que os dois tanques de combustíveis apresentavam alteração nas suas estruturas. Diante da fundamentada suspeita, os policiais levaram a combinação veicular para a Unidade Operacional de fiscalização (UOP01), na capital acreana, e realizaram minuciosa inspeção veicular. Ao abrir ambos os reservatórios de combustíveis, foram apreendidos ao todo 222,04kg de drogas; sendo, 124,14kg de pasta base de cocaína, 95,64 kg de cloridrato de cocaína e 2,26 kg de substância análoga a skunk.

Perante os fatos, o homem de 45 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os entorpecentes e o conjunto veicular para a Sede da Polícia Federal, em Rio Branco.