Com aumento de 200% em Manoel Urbano, roubos crescem em 6 cidades do Acre

Na comparação entre os primeiros quatro meses de 2023 com igual período de 2022, os registros de roubos apresentam redução de 8,7% no Acre -mas, segundo os dados mais atuais do Ministério Público do Estado, em duas regionais houve aumento e vários municípios estão assustados com o crescimento desse tipo de crime.

A pior situação está em Manoel Urbano, que assiste a um aumento de 200% nos roubos. Em seguida aparece Assis Brasil, onde os roubos consumados aumentaram 150% se confrontados o 1.º quadrimestre de 2023, quando ocorreram 5 assassinatos, com mesmo período do ano passado (2).

No extremo oeste do Acre, Mâncio Lima também vê elevação nos roubos: em 2022 foram registradas 5 ocorrências dessa modalidade criminosa e, em 2023, 7. Próximo dali, em Rodrigues Alves, houve crescimento de 29,6%.

No total, os roubos consumados crescem em seis municípios -e há regiões em que não houve aumento, mas estabilidade no nível mais alto. Senador Guiomard é um exemplo: em 2022 e 2023 ocorreram 27 roubos no 1.º quadrimestre.