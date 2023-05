Rio Branco vence o Humaitá e é campeão acreano de 2023

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O Rio Branco Futebol Clube ampliou neste domingo, 1º, a sua hegemonia no futebol acreano ao ganhar o seu décimo oitavo título estadual.

O estádio recebeu um grande público e o Rio Branco que precisava da vitória para conquistar o título partiu para cima do Humaitá, atual campeão, que jogava apenas pelo empate para conquistar o bicampeonato.

A partida foi extremamente disputada desde o início por ambas as equipes fazendo com que a arbitragem tivesse muito trabalho para segurar os ânimos dos jogadores. O Rio Branco pressionou na primeira etapa, mas não conseguiu concluir as chances em gol . O Humaitá jogou com o regulamento debaixo do braço e tentou sair nos contra-ataques, o que não funcionou no segundo tempo.

Na volta do intervalo, o Rio Branco continuou pressionando o Tourão de Porto Acre e conseguiu chegar ao gol do título em pênalti cometido por Psika após linda jogada do atacante Marlon. Dunha cobrou e provocou uma explosão de alegria na torcida.

A partir do gol do Rio Branco, o Humaitá tentou ir para o ataque após o técnico Maurício Carneiro fazer todas as cinco substituições, mas o Rio Branco conseguiu segurar o adversário.

No final, só comemoração da torcida, comissão técnica e jogadores que festejaram mais um título do Rio Branco no futebol acreano. Para ter uma ideia da hegemonia do Estrelão no Acre, desde que o futebol no estado foi profissionalizado em 1989, já foram disputados 33 campeonatos com o Rio Branco vencendo 18, o que significa mais da metade.

Além do troféu e das medalhas aos campeões, o Rio Branco recebeu como premiação da Federação de Futebol do Acre um veículo zero km no valor de mais de R$ 90 mil.

Rio Branco e Humaitá, campeão e vice, garantem as vagas do estado nas competições nacionais no ano que vem.

Fotos: Sérgio Vale