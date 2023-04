Jornalista diz que GOL humilha com passagem de R$ 4 mil entre Cruzeiro e Rio Branco

A Líder do Governo na Aleac, deputada Michelle Melo (PDT), disse na tribuna nesta quarta-feira (26) que o dia de hoje é de lutas e os servidores não estão sozinhos. “Sempre disse que estarei ao lado dos servidores”, disse. A fala da parlamentar ocorreu momentos depois do deputado Manoel Moraes (PP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vetar a fala do deputado Adailton Cruz (PSB). O ato causou revolta dos servidores que começaram a criticar os deputados da base governista.

“Tenho certeza que estou sendo leal ao povo e vou defender sempre como fiz votando pela derrubada do veto”, declarou.

“Nós ainda vamos mostrar ainda que nós lutamos sim pelo povo do Acre e estamos incessante com os servidores”, afirmou, citando as medidas que devem melhorar as condições dos servidores construídas através de diálogo.

“Falei ao deputado Adailton: estamos juntos hoje e sempre. Não representamos um deputado, mas toda a base que segue firme para cuidar de gente, para cuidar de vocês é que a gente está aqui hoje”, finalizou.