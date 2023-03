Idoso tenta passar com carro em alagação e é amarrado para não ser levado pela correnteza

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizou na manhã desta sexta-feira (24) uma Sessão Solene em alusão aos grandes projetos e desafios da Concessionária de serviço público (Energisa), em diversas frentes. A solenidade é fruto do requerimento nº 23/2023 de autoria da Mesa Diretora. Além dos deputados estaduais, participaram do encontro representantes da Energisa, do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), e do Tribunal de Contas do Estado.

Ao dar início às homenagens, o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), parabenizou a Energisa pelos serviços prestados no Estado e frisou os avanços e investimentos da empresa ao longo dos últimos cinco anos.

“Com grande alegria prestamos essa homenagem à Energisa pelos trabalhos feitos no Estado. Ano passado, foram milhões em reestruturação de energia no Acre e hoje, a Casa do Povo faz um justo reconhecimento. Estivemos na Transacreana, na inauguração de uma subestação e vimos a alegria dos agricultores, e assim tem ocorrido em vários municípios”, pontuou.

O presidente em exercício da Federação das Indústrias do Estado (Fieac), João Paulo de Assis, ressaltou que o grupo se sente feliz por participar da homenagem e também por contribuir de alguma forma com os avanços obtidos.

“Através de uma parceria com a Energisa, qualificamos mão de obra e num período de cinco anos vimos como as coisas melhoraram, o planejamento e a infraestrutura foram algumas delas. Antes, tínhamos instabilidade de energia e agora houve uma mudança. A qualidade melhorou e o Linhão está chegando ao interior, gerando inclusive mais empregos. Parabenizo a todos e desejo sucesso ao Ricardo. Contem com o apoio da Federação das Indústrias”, disse.

Em seguida, o presidente do Conselho dos Consumidores de Energia do Acre, Ivan de Carvalho, disse estar lisonjeado em participar do ato solene. Ele pontuou ainda, se recordar das audiências públicas onde a Energisa era cobrada a melhorar o serviço prestado e, atualmente, muito já foi avançado.

“Venho falar da satisfação do Conselho de Consumidores de Energia, em março, comemoramos 30 anos de existência e me recordo que tivemos audiências públicas onde a Energisa era sabatinada e cobrada para melhorar o atendimento e o produto oferecido. A princípio, eu era contra a privatização, mas faltavam equipamentos até mesmo para prestar serviço à população. A privatização acabou com esse tipo de situação”, lembrou.

O grande homenageado do dia, José Adriano Mendes, ex-diretor-presidente da Energisa Acre e atual presidente da Energisa Sul-sudeste, agradeceu a homenagem proposta pela Aleac. “Estou muito honrado com essa homenagem. Eu tenho muito apreço por este Estado. Não poderia também deixar de parabenizar o time da Energisa, sem eles não seria possível a gente trabalhar e fazer toda essa obra que estamos construindo”, disse.

José Adriano exibiu, ainda, um relatório detalhado de todos os investimentos e avanços da empresa no Acre. “São quatro anos de muito trabalho e investimentos importantes nesse Estado. Os próximos investimentos serão voltados para a sustentabilidade de energia e para consolidar todo sistema elétrico do Acre. Nossa meta é avançar, sempre”, enfatizou.

O presidente também informou que os desligamentos das cinco maiores térmicas do Acre serão concluídos até o início de 2025. “Em 2020, desligamos as térmicas de Manoel Urbano e Assis Brasil e agora em maio, desligaremos as de Feijó e Tarauacá. As obras estão praticamente prontas. Agora, a nossa grande missão é desligar a de Cruzeiro do Sul, que é a maior usina. Isso deve acontecer até o início de 2025. Isso significará menos 166 mil toneladas de CO2 na atmosfera, além de oferecer uma energia de qualidade ao povo acreano”, co…