Filhote de anta é o mais novo integrante do Parque Chico Mendes

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2º Distrito de Rio Branco inaugurou o atendimento com um novo aparelho de eletrocardiograma. A aquisição resulta de uma parceria entre governo do Acre e o Ministério da Saúde (MS), por meio do Hospital do Coração (HCor), de São Paulo.

O novo equipamento, aliado ao suporte médico remoto especializado, oferecido por meio do programa Telemedicina, possibilitará, ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) que buscar atendimento médico na unidade, a realização do exame, com a emissão imediata de diagnóstico.

“Esse suporte garantirá aos nossos clínicos gerais orientação e segurança na leitura dos exames, pois poderão tirar qualquer dúvida com os médicos cardiologistas no momento da consulta”, explicou o gerente de assistência da UPA do 2º Distrito, Ádalo do Nascimento.

Todo o processo leva poucos minutos e agiliza o atendimento ao paciente, evitando sequelas e mortes. O aparelho facilitará, também, a coordenação e o controle do fluxo de pessoas que necessitem da realização do exame, pois, a partir de agora, a gerência irá categorizar o atendimento nas qualidades emergencial e ambulatorial.

Eletrocardiograma do HCor

O Hospital do Coração (HCor) oferece suporte remoto por meio do programa de telecardiologia. Os cardiologistas ficam disponíveis para o atendimento 24 horas por dia. O resultado é enviado à Central de Telemedicina do hospital, onde especialistas emitem laudos e, se necessário, fornecem orientações para o atendimento.