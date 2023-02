Eles não usam Black Tie

Foto Sérgio Vale/ac24horas

Enquanto senadores, deputados federais e estaduais tomavam posse nos templos sagrados da democracia, um casal de empresários era sequestrado por criminosos, um corpo era encontrado com marcas de execução no Quinari, um jovem de 14 anos morria afogado no igarapé Judia, a PRF apreendia drogas, a Polícia Militar persegue assaltantes, as ambulâncias do SAMU atolavam no Belo Jardim tentando salvar um trabalhador baleado; mulheres, crianças e idosos famintos e doentes pediam esmolas nos semáforos, dezenas de pessoas em situação de rua se drogavam perambulando no Centro da cidade. Sem roupas, sem perfumes, joias, Botox, carros, sem coffee-break…sem Black-Tie.

No mesmo instante das solenidades cheias de alegria e glamour pelo coroamento da democracia, as delegacias o Pronto Socorro e as upas estavam tão movimentadas como o parlamento. Um entre e sai de gente, um corre-corre de policiais, médicos, enfermeiros na luta contra o crime e a violência. Um jovem infrator, uma mulher estuprada, um parricida, um estelionatário, um faccionado.

Ao mesmo tempo em que muitos comemoravam e festejavam nas Casas do Povo, nas Uraps, Upas, Fundação Hospitalar e outras unidades de saúde, pessoas angustiadas e aflitas procuravam atendimento e medicamentos para suas doenças. Nas rodovias, ramais, ruas periféricas, vídeos eram feitos e expostos nas redes sociais e na imprensa. No exato instante…uma criança sofria violência, uma mulher era ameaçada, uma propina era paga. No momento dos juramentos sagrados dos eleitos, um homem com a voz rouca pregava a palavra de Deus no terminal urbano chamando os pecadores ao arrependimento… ele também não usava Black Tie.

“Mas, na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro rir”. (Tudo Azul, Tim Maia)

. A grande surpresa da política local foi a escolha e aceitação da deputada Michelle Melo (PDT) para ser a líder do governo.

. O governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) trabalhou bem.

. Ver quanto tempo ela aguenta, já que manifestou que também fará críticas ao governo; não existe isso.

. Como líder, toda crítica que fizer não terá a mesma credibilidade se fosse oposição ou mesmo independente.

. É uma escolha; se fizer bem como os deputados Gerlen Diniz e Pedro Longo, se dará bem.

. “A política separa os melhores amigos e junta os piores inimigos”. (Frase de um deputado eleito).

. Nas vésperas da próxima eleição, lideranças do PT vão aparecer novamente; por enquanto todo mundo cuidando dos seus afazeres.

. O Bolsonaro já é história, o bolsonarismo continua, mas a tendência é que aos poucos vá dando espaço para uma nova direita.

. Ao final de tudo, o Xandão venceu!

. O Xandão é f*!

. Pacheco e Lira reeleitos vão querer baixar a bola do STF;

. O problema é que mais de 60 senadores são enrolados na justiça com vários tipos de acusações de crimes.

. Supostos crimes!

. Boa fonte diz que Márcio Bittar acompanhou Pacheco.

. “Perdemos a eleição, a eleição acabou”, teria dito Bittar para alguns bolsonaristas mais exaltados.

. Bom dia!