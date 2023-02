Sem Fronteiras é escolhida a melhor operadora de internet dos acreanos

A Sem Fronteiras, foi a grande vencedora do Prêmio Melhor Plano de 2022 em Rio Branco. O prêmio se baseia em milhares de testes de velocidade e qualidade entre as empresas que trabalham com o fornecimento de internet. A pesquisa é uma das poucas no país que é homologada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De acordo com os resultados, a Sem Fronteiras foi considerada a empresa que oferece a melhor velocidade, é também a empresa que tem os clientes mais satisfeitos e o melhor provedor de internet da capital acreana.

A empresa, que é 100% acreana, está no mercado há 6 anos apenas e mesmo assim é escolhida pelo segundo ano seguido o melhor provedor de internet da capital acreana.

“Temos hoje uma carteira de mais de 21 mil clientes e estamos levando conectividade a todos os municípios acreanos. Somos a única operadora que temos quatro rotas diferentes, um dos nossos backbones tem saída internacional com o Peru”, diz Bruno Freitas, Gerente Comercial da Sem Fronteiras. O backbone é a parte mais importante de um sistema que fornece o suporte central para que múltiplas redes se conectem e conversem umas com as outras.

Bruno diz ainda que o principal compromisso é manter a qualidade do serviço. “Nossa equipe vem trabalhando pesado para manter a boa prestação de serviço e o atendimento que fez com que ganhássemos o prêmio de maior satisfação entre os clientes”, explica.