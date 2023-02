Polícia acaba com reunião de organização criminosa, prende um e apreende drogas

Depois de horas de desespero dos familiares e amigos, o casal que foi sequestrado na madrugada desta quarta-feira, 1º, em Rio Branco, após um assalto, foi encontrado pela Polícia Militar.

De acordo com informações da polícia, o casal estava na Estrada do Mutum. Carlos Domingos, 59, e a policial aposentada, Milca Domingos, 55, foram sequestrados por bandidos armados. Os criminosos levaram também dois veículos pertencentes ao casal que já haviam sido recuperados. Uma caminhonete Hilux foi encontrada na região de Plácido de Castro e o outro veículo RAV4 foi encontrado no Ramal do Sinteac.

O desaparecimento do casal foi comunicado por um filho que contou que estava no quarto de trás da residência, quando recebeu a informação de um homem que trabalha na vigilância do bairro de que o portão da casa estava aberto. Contou que quando foi verificar, percebeu que a residência estava revirada e que os pais não estavam no local e que os dois carros da família também haviam sumido.

A polícia também informou que o casal foi encontrado em bom estado de saúde.

Neste momento, Carlos e Milca estão na Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC), onde prestam depoimento.