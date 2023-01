Sertanejos Henrique e Juliano se apresentam em abril no Acre

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participou nesta segunda-feira, 23, da comitiva da primeira viagem internacional de Lula, que aterrizou em Buenos Aires, na Argentina.

O encontro com o presidente argentino, Alberto Fernández, teve como objetivo, discutir projetos e a parceira econômica entre os dois países.

JV destacou a importância do compromisso e disse que a relação entre as duas nações foram abaladas durante o último governo, perdendo quase metade do fluxo financeiro.

“Fernández será um grande companheiro do presidente Lula na missão de trazer de volta a diplomacia presidencial para fortalecer as exportações brasileiras e resgatar a importância do Brasil no cenário econômico e político mundial”, comentou.

O ex-governador do Acre também afirmou que um dos principais objetivos da ApexBrasil será promover empresas e produtos braseiros fora, buscando sempre novos investimentos.