Homem se passava por bioquímico para furtar objetos de pacientes

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um homem que se passava por bioquímico para furtar pacientes no Hospital de Clínicas Dr Alberto Lima (Hcal) e no Hospital da Mulher Maternidade Mãe Luzia, ambos no centro de Macapá, foi preso nesta quinta-feira (25). Seguranças das unidades de saúde identificaram o suspeito e fizeram a condução até o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) Pacoval.

A direção da Maternidade Mãe Luzia informou que o último registro de furto ocorreu na sexta-feira (19), quando uma paciente relatou que os objetos da acompanhante e do recém-nascido, incluindo roupas e os documentos do bebê, haviam sumido.

Anúncios

“Ele entrou com a desculpa de buscar algum exame lá no nosso laboratório. Nisso ele teve o acesso, identificado com o jaleco, e teve acesso ao Centro de Parto Normal onde subtraiu objetos da paciente e todas as roupas e documentos do bebê”, informou Cristiane Barros, diretora da Maternidade Mãe Luzia.