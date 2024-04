Vereadores fazem manobra para ficar 5 dias sem sessões na semana do trabalhador

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os vereadores de Manaus (AM) fizeram uma manobra para ficar cinco dias sem sessões plenárias na semana do trabalhador, feriado comemorado no dia 1º de maio.

Isso porque, a Câmara Municipal da capital, as sessões que seriam realizadas nas próximas segunda (29) e terça-feira (30), já foram ocorreram nessa semana, especificamente na segunda (22) e na quarta-feira (24).

Na segunda, inclusive, os vereadores colocaram em pauta e votaram um empréstimo para a prefeitura, que vai custar aos contribuintes R$ 580 milhões.

Com o feriado e com a antecipação das sessões, os vereadores poderão folgar por uma semana. As sessões só retornarão no dia 6 de maio.

A Câmara, no entanto, foi enfática em dizer que o trabalho dos parlamentares vai além das discussões e das votações no plenário Adriano Jorge. “A atuação dos vereadores segue na ruas e gabinetes, independentemente de ações no plenário”, disse a CMM.