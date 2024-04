Justiça decreta prisão de mãe e companheira suspeitas de morte de criança de 4 anos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Justiça decretou a prisão preventiva de uma mulher e da companheira dela, suspeitas de torturar e matar uma criança de 4 anos, em Manaus. A decisão é do juiz plantonista Rafael Rodrigo da Silva Raposo, e proferida na tarde desta quinta-feira (25), durante audiência de custódia da dupla.

O caso foi descoberto na tarde de quarta-feira (24), após as mulheres levarem o corpo da criança para uma UPA. Após serem feitos exames, a equipe médica constatou algumas lesões, como fraturas nas costelas e bacia da criança.

Ainda de acordo com os médicos, também foi extraído um grampo do couro cabeludo do menino. A equipe médica identificou, ainda, uma laceração nas partes íntimas do menino, que mostrou indícios de abuso sexual.

A dupla passou por audiência de custódia durante a tarde, no Fórum Ministro Henoch Reis, onde foi proferida a decisão judicial, em consonância com o parecer do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM).

As mulheres foram indiciadas por por homicídio qualificado, tortura majorada e também por estupro de vulnerável.