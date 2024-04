A Grande Conquista: participante que desistiu relata ter passado fome

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gaby Fontenelle desistiu de A Grande Conquista nessa quarta-feira (24/4) e abriu o jogo sobre a experiência no reality show da Record. A participante contou que sofreu com frio e fome e disse que não faz tudo por dinheiro.

“Cheguei em casa, descansei, comi um pratão de arroz e feijão. Gente, que loucura. Cada dia lá parecia um mês. Antes de começar o reality, já estávamos confinados, trancados, sozinhos, em um hotel. Teve muitas coisas incríveis e legais. Mas gente, meu Deus… Claro que foi uma experiência que vou levar para a vida, mas realmente eu passei muito frio e fome”, compartilhou nos stories do Instagram.

Ela disse saber que passaria por alguns perrengues na primeira etapa, mas respeitou os próprios limites. “Eu não faço tudo por fama. Nunca fiz. Não faço tudo por dinheiro. O que mais importa na minha vida é a minha saúde, minha paz de espírito. Então eu tenho certeza que fiz a escolha certa. Sou muito grata a todos”, garantiu.

Participante do A Grande Conquista é acusada de racismo

Cibelle Mestre, participante do A Grande Conquista, da Record TV, está sendo acusada de racismo. Em um vídeo, que já está circulando nas redes sociais, durante uma conversa no reality, ela fala sobre um conselho que ouviu sobre relacionamentos com homens negros. Na web, internautas apontaram racismo na fala da paulistana.

“Minha família por parte de pai, as minhas primas todas são casadas com pretos. E elas falam para mim: ‘Cibelle, quando você encontrar um preto, você vai se apaixonar, porque eles são assim, maravilhosos”, começou a participante do reality.

“E não é falando da sensualidade. É falando do jeito de tratar”, explicou Cibelle em seguida. O vídeo está viralizando nas redes sociais e rendeu críticas à participante.

“Meu estômago embrulha ao ver uma cena destas”, comentou um internauta no Instagram. “Problema do branco é achar que só porque está falando bem se direcionar ao povo preto dessa maneira não é racismo”, explicou outro.