Carreta carregada de gás perde controle e fica presa em barra de proteção; engarrafamento é quilométrico

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com botijas de gás, ocorrido por volta das 6h desta sexta-feira (26), na rotatória entre a BR-364 e a Estrada Dias Martins, em frente ao Lago do Amor, em Rio Branco, deixa o trânsito congestionado na região.

Segundo o motorista do caminhão, o veículo trafegava no sentido BR-364/INTO, quando o volante travou no começo da curva da rotatória, levando-o a passar por cima do guard rail (defensa metálica de proteção a veículos desgovernados).

O carro pesado ficou parcialmente preso na barra de proteção. Por causa disso, o retorno passou a funcionar em uma só faixa. Ninguém ficou ferido. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Por volta das 8h, o engarrafamento na Estrada Dias Martins já começava na Avenida Ceará, na altura da rotatória da AABB, o trajeto congestionado estimado pelo Google Maps ficou em 1,5 km. Já na BR-364, o trânsito ficou comprometido em frente a Universidade Federal do Acre por 900 m.

A Polícia Rodoviária Federal bloqueou o acesso da rotatória no sentido bairro/Dias Martins para diminuir o tempo de espera das duas outras saídas da rotatória. O trânsito só deve voltar a fluir normalmente depois que o Guard Rail que prende o caminhão for cortado e o veículo retirado por um guincho, que já se fazia presente no local.