Fábio Jr. briga na Justiça com Mari Alexandre pela guarda do filho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Pai de Záion, fruto do casamento com Mari Alexandre, Fábio Jr. entrou na Justiça pedindo a guarda do menino de 15 anos. A informação é da colunista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, da Record TV.

Segundo a jornalista, a modelo, famosa nos anos 90, estaria abalada com a atitude do cantor. “Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto”, contou.

Anúncios

Reipert destacou que a modelo, famosa nos anos 90 e 2000, alegou não poder falar, que está impedida: “Tanto a Mari quanto o Záion estão chateados com essa situação. Záion quase não tem contato com o pai e ama estar com a mãe”.

Nos stories do Instagram, Mari refletiu: “Ninguém tira de você aquilo que Deus planejou para a sua vida! Descansa e confia no Senhor, e as demais coisas Ele proverá”.

Mari Alexandre se uniu a Fábio Jr. em 2007, sendo esse o sexto casamento do artista. Ziáon é o quinto filho dele, que ainda tem Fiuk, Krizia e Tainá, da relação com Cristina Karthalian; e Cleo, do relacionamento com Glória Pires.

Vídeo:

Ao vivo no #AHoraDaVenenosa: Fábio Jr abre processo para tirar da ex, Mari Alexandre, a guarda do filho

➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/1vMmPSVIfQ

— Balanço Geral (@balancogeral) April 25, 2024