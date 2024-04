Em A Grande Conquista 2, Hadad confronta Anahí após ela sugerir expulsão no ao vivo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após a empresária Anahí Rodrighero afirmar no ao vivo que um participante poderia ter sido expulso de A Grande Conquista 2, Hadad decidiu confrontá-la na casa Laranja na madrugada desta sexta-feira (26).

Ao comentar que, infelizmente estava tendo que “conviver” com o ex-participante do Power Couple, ele ironiza. “Incomoda, é isso? Então que se mude”, dispara. “O Brasil me deixou aqui Hadad”, responde ela.

Anúncios

“Sabe o porquê falei aquilo no ao vivo? A Raquel perguntou para mim: ‘Any, o que você acha que é a maior dificuldade da casa Laranja?’. E eu falei, sim, que são as pessoas. É o que eu acho. Sabe o porquê levantei essa pauta? Isso daí foge do jogo. Isso é falta de respeito”, afirma.

Hadad defende que “foi sem querer”, e a acreana continua. “A Michele falou uma frase que eu nunca vou esquecer na minha vida, que ‘toda ação gera uma reação’. A partir do momento que vocês vão fazer aquela muvuca toda, aquela baderna, isso pode fazer com que uma pessoa tropece na outra, e eu como estava dormindo do lado da Hany, fiquei muito nervosa porque eu imaginei que podiam ter pisado em mim. Independente de ser Rafinha ou qualquer outra pessoa”.

“Eu só queria que vocês entendessem que, pelo menos na hora de dormir, dessem uma trégua. A gente tem embate, mas eu não vou faltar com respeito contigo porque a gente é adversário no jogo, entendeu? A gente está de lados opostos do jogo”, segue a empresária.

“Eu não tenho lado. Meu jogo é individual, certo? Adversários. Um contra o outro”, destacou Hadad, que pergunta. “Em qual momento ontem, quando direciona a palavra pra mim, que eu fiz motim ou sou responsável por tudo que aquilo causou?”.

Ela responde: “Eu não falei que você era o responsável, mas que você era um dos responsáveis a partir do momento que você gosta de fazer algazarra.” Os adversários continuam conversando, até que MC Mari diz que também se sente responsável pelo “motim” – algazarra.

A conversa sobre expulsão continua, e Anahí defende que uma pequena atitude pode gerar um “efeito dominó” e provocar maiores consequências.

Vale lembrar que Anahí e Hadad foram salvos pelo público na primeira Zona de Risco da temporada na noite dessa quinta (25).

Entenda polêmica

Chamada de Any na casa, a vileira comentou sobre o caso de expulsão após ser questionada por Rachel Sheherazade sobre o “maior problema da casa Laranja”.

Ela então respondeu: “São as pessoas que estão lá para fazer algazarra e não têm empatia com as outras que estão em situações piores”, inicia.

A vileira esclarece: “Têm lugares na casa que são mais confortáveis e tem outros que são bem difíceis, como, por exemplo, dormir na porta da cozinha, que fica na entrada do quarto. Ontem teve uma situação que mexeu muito comigo. A Hany levou uma pisada na cabeça”.

“Eu acredito que jogo é jogo e que algumas coisas não podem acontecer. Inclusive, isso é risco de expulsão. As pessoas têm que ter limite por VT, saber o que é jogo e o que é respeito. E, a partir do momento que você falta com respeito, você está indo por uma linha que o Brasil não quer”, finaliza.

Fonte: Itatiaia