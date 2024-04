Prévia da inflação desacelera para 0,21% em abril, diz IBGE

Medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a prévia da inflação foi de 0,21% em abril e ficou 0,15 ponto percentual abaixo da taxa de março (0,36%). O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou os dados nesta 6ª feira (26.abr.2024). Eis a íntegra do relatório (PDF – 323 kB).

Segundo o IBGE, houve alta de preços em 8 dos 9 grupos pesquisados. O grupo transportes registrou deflação –queda de preços – de 0,49%, puxado por passagens aéreas (-12,2%), gás veicular (-0,97%), óleo diesel (-0,43%) e gasolina (-0,11%).

Os preços do grupo alimentação e bebidas avançaram 0,61%, com a alta do tomate (17,87%), do alho (11,60%), da cebola (11,31%), das frutas (2,59%) e do leite longa vida (1,96%). No lado das quedas, destacam-se a batata-inglesa (-8,72%) e as carnes (-1,43%).

A prévia da inflação desacelerou de 4,14% para 3,77% no acumulado de 12 meses.