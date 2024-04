Acre terá nova sede do Sine a partir de 3 de maio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), entrega dia 3 de maio, como parte da programação alusiva ao dia do trabalhador, a nova estrutura do Sistema Nacional de Empregos (Sine). O projeto é uma parceria com o governo federal através do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

De acordo o MTE, a Casa do Trabalhador reestrutura o Sine para a melhoria dos serviços, a oferta de assistência social e jurídica às pessoas em busca de trabalho, além do aumento de qualificações em áreas específicas como técnicas de redação e formulação de currículos.

Anúncios

O Sine no Acre, no primeiro trimestre do ano, realizou mais de 10 mil atendimentos que vão desde a emissão da carteira de trabalho digital, a emissão de cartas de encaminhamento.

Como explica a coordenadora do sistema, Jaqueline Castro, a instituição é uma intermediadora entre o candidato a uma vaga de emprego e a iniciativa privada “com orientação quanto a escolha de emprego, informações quanto os recursos humanos disponíveis e a partir da reestruturação com assistência social”.