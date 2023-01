Homem é abordado por criminosos e ferido com vários tiros no segundo distrito

O Ministério Público Federal investiga se há correlação de ataques a torres de transmissão de energia elétrica, com ocorrências registradas em vários estados brasileiros, com os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no último dia 8. Uma das ações nesse sentido foi a solicitação de informações à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre a derrubada de quatro torres de transmissão de energia elétrica em Rondônia (três ocorrências) e no Paraná (uma ocorrência), entre 8 e 16 de janeiro. O coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, Carlos Frederico Santos, enviou, na noite dessa terça-feira (17), ofício ao diretor-geral da Aneel, Sandoval Neto, no qual solicita informações e eventuais elementos de prova relacionados aos fatos amplamente noticiados pela imprensa.

A apuração tem o objetivo de viabilizar a atividade coordenada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e demais instâncias de atuação do MPF na investigação das condutas relacionadas aos atos antidemocráticos. No âmbito da 1ª instância, já há duas investigações sobre os casos. No Paraná, foi aberto inquérito policial para apurar a derrubada de uma torre de transmissão naquele estado. Já em Rondônia, o MPF instaurou uma notícia de fato para apurar ocorrências nos municípios de Rolim de Moura, Itapuã do Oeste e Vilhena.