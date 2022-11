Austrália interrompe sequência de 7 jogos sem vencer em Copas após triunfo contra Tunisia

Holanda e Equador empataram por 1 a 1 na tarde desta sexta-feira (25), em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo. A seleção holandesa largou na frente do marcador com cinco minutos de bola rolando e estabeleceu o recorde de gol mais rápido do Mundial. Os equatorianos viraram no segundo tempo, mas não tiveram fôlego para virar.

Com o resultado, os classificados do Grupo A para as oitavas serão definidos apenas na última rodada. A Holanda é líder, com quatro pontos, mesma pontuação do Equador, que ocupa a segunda colocação. Mais cedo, o Senegal venceu o Catar e assumiu a terceira colocação, com três.

O jogo

O primeiro tempo do jogo foi bastante equilibrado. Em busca da classificação antecipada às oitavas, a Holanda se impôs nos primeiros minutos e logo abriu o placar. Gapko aproveitou erro na saída de bola do Equador e arriscou da entrada da área para marcar o gol mais rápido da Copa do Catar, com cinco marcados no cronômetro.

O Equador voltou ligado para o jogo e correu atrás do empate, explorando principalmente o lado esquerdo da defesa holandesa. A seleção sul-americana quase chegou à igualdade antes do fim do primeiro tempo, quando Estupiñán balançou a rede, mas teve o gol anulado.

Apesar da frustração, não demorou para o Equador deixar tudo igual na segunda etapa. Com apenas dois minutos de bola rolando, Enner Valencia deixou o dele e assumiu a artilharia da Copa, com três gols marcados em dois jogos.

O Equador não se acomodou com o empate e seguiu no ataque em busca da virada. Aos 13, Plata bateu colocado e acertou o travessão.

A Holanda, por outro lado, abdicou da posse de bola, recuou as linhas e esperou por um contra-ataque. A tática de Louis van Gaal quase deu certo. Aos 28, Gakpo recebeu livre, invadiu a área e tocou por cima do goleiro, mas estava impedido.

O cansaço fez o Equador tirar o pé do acelarador, e o duelo ficou truncado. Sem alterações no placar até o apito final, o duelo terminou empatado.

VEJA OS MELHORES MOMENTOS: