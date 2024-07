Boa Conversa: pesquisas mostram avanço de votos de Marcus Alexandre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O programa Boa Conversa, transmitido pelas redes sociais do ac24horas, está de volta. Focado nas eleições municipais, os jornalistas Astério Moreira, Luis Carlos Moreira Jorge e Marcos Vinicius discutiram os temas mais importantes da semana, marcada pelas primeiras convenções.

Um dos principais assuntos abordados pelos jornalistas foi a última pesquisa, Delta/ac24horas, em que mostra o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) à frente do atual prefeito Tião Bocalom (PL) que disputa a reeleição.

“Em todas as pesquisas da pré-campanha, são 17 pesquisas, Marcus lidera em todas. Isso não significa que ele já ganhou a eleição, mas representa uma consolidação de votos, já que mantém a intenção do eleitorado”, disse Moreira Jorge.

O colunista político lembrou ainda que nas eleições passadas ao governo, Gladson também liderou todas as pesquisas. “Vale lembrar que isso aconteceu nas eleições passadas, quando o Gladson liderou na pré-campanha e também as pesquisas durante a campanha. Se vai ganhar, é outra coisa”, destacou.

Outro fator destacado pelos jornalistas na análise da última pesquisa é o fator rejeição, que tem o atual prefeito como o mais rejeitado com 33% contra 16% de Marcus Alexandre. “A situação é muito confortável para Marcus Alexandre no momento, se vai ser manter é outra coisa. O tamanho da rejeição é que dar margem para o crescimento ou não da intenção de votos”, disse Luiz Carlos.

Para Astério Moreira, há espaço para crescimento de Bocalom, mas não se viu até o momento efeito positivo do apoio do ex-presidente Bolsonaro ao atual prefeito. Está em aberto, com o início da campanha teremos uma nova configuração, a campanha a partir de agora começa a evoluir, mas até agora o apoio de Bolsonaro não tem tido efeito imediato, mas, sem dúvidas, vai ser uma eleição duríssima”, declarou.

Os jornalistas debateram ainda a polarização entre Marcus Alexandre e Bocalom e as candidaturas do ex-deputado Jenilson Leite (PSB) e do deputado Emerson Jarude (Novo). “Não creio em definição no primeiro turno. Com a candidatura de Jenilson, a impressão é que esses votos seriam tirados do Marcus Alexandre, mas a pesquisa não deu isso. A tendência é que os votos dele ao Marcus. O Jarude faz críticas aos dois, apesar de ser mais efusivo contra o atual prefeito”, disse Astério.

O apoio de Gladson Cameli, que indicou Alysson Bestene, ex-secretário de Governo como candidato a vice-prefeito, e uso da máquina estadual a favor de Bocalom também foram colocados em debate. “Secretário nenhum vai para rua balançar bandeira. Neste governo, não há predisposição política, Gladson é solto, não obriga ninguém”, afirmou Moreira Jorge.