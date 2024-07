Marcus Alexandre lidera pesquisa com 42%, com Bocalom em segundo com 35,03%

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Instituto Delta Agência de Pesquisa divulgou nesta quarta-feira, 23, uma pesquisa contratada pelo ac24horas para aferir a opinião do eleitorado de Rio Branco sobre as eleições de 2024. No levantamento estimulado, o pré-candidato pelo MDB, Marcus Alexandre, continua liderando com 42,11%, seguido pelo segundo colocado e candidato a reeleição Tião Bocalom (PL) que tem 35,03%. Na terceira posição, aparece o médico e ex-deputado Jenilson Leite (PSB) 5,96% e o deputado Emerson Jarude (Novo) registrou 5,09%. Brancos e nulos registraram 6,09% e não sabem e não responderam marcou 5,71%.

Já na aferição espontânea, onde não são apresentados os nomes dos candidatos, Marcus e Bocalom aparecem empatados, separados por uma pequena diferença. Enquanto o emedebista registra 21,61%, o candidato liberal aparece com 21,49%. Jenilson marca 1,49% e Jarude 0,99%. Outros candidatos registram 0,12%. Brancos e nulos tem 2,86% e não sabem ou não responderam registraram 51,43%.

No quesito rejeição, onde o eleitor opina em qual candidato ele não votaria de nenhuma maneira, Bocalom lidera com 33,66%. Jarude aparece em segundo com 19,13% e Marcus Alexandre surge com 15,78%. Jenilson marca 15,65% e não sabem ou não responderam marcou 15,78%.

SIMULAÇÃO DE SEGUNDO TURNO

O Instituto Delta aferiu também a posição do eleitorado sobre um eventual segundo turno. Em todos os cenários, Marcus Alexandre lidera com folga.

Na primeira simulação com Jarude, o emedebista aparece com 60,74% e o pré-candidato do Novo registra 17,14%. Brancos e nulos registrou 11,06% e não sabem e não responderam marcou 11,06% também.

Já na disputa direta com Jenilson, Marcus registra 60,62% contra 19,13% do pré-candidato socialista. Brancos e nulos 11,06% e não sabem e não responderam 9,19%.

No confronto direto com o candidato a reeleição Bocalom, Marcus registra 48,94% e o candidato apoiado por Bolsonaro tem 35,16%. Brancos e nulos registrou 9,19% e não sabem ou não responderam tem 6,71%.

DADOS DA PESQUISA

A pesquisa Delta ouviu 805 eleitores de Rio Branco entre os dias entre os dias 15 e 18 de julho. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04117/2024.