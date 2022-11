Argentina de Messi é derrotada pela Arábia Saudita por 2 a 1

Fotos: FIFA/GETTY IMAGENS

A manhã desta terça-feira (22) foi de zebra na Copa do Mundo. Considerada uma das favoritas ao título, a Argentina foi derrotada por 2 a 1 pela Arábia Saudita, no estádio Lusail, principal palco da competição. A Albiceleste até chegou a sair na frente com Messi, mas a derrota em tom de vexame foi consumada pelos sauditas Saleh e Al-Dawsari, que viraram o jogo para o país asiático.

Com o resultado, a Argentina pode se complicar no Grupo C da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (22), Polônia e México se enfrentam pelo outro duelo da chave. A seleção argentina encara o México na 2ª rodada, neste sábado (26), enquanto os sauditas têm a Polônia pela frente.

O jogo

A equipe comandada por Lionel Scaloni começou o confronto com tudo, sufocando a Arábia Saudita. Messi, logo aos dois minutos, pegou sobra na entrada da área e forçou uma grande defesa do goleiro saudita. Aos sete minutos, o volante Paredes foi derrubado na área em cobrança de escanteio. Pênalti. Na marca da cal, Messi – à la Neymar – deslocou Al-Owais e anotou o primeiro do jogo.

Com a mudança do placar, o país asiático passou a defender com a linha de defesa quase no meio-campo. A seleção argentina tentou aproveitar os espaços às costas da retaguarda saudita, mas falhou em todas as tentativas. Lautaro Martínez e Messi chegaram a balançar a rede por três vezes, mas todos os lances estavam impedidos. O primeiro tempo terminou com vantagem da Albiceleste.

Na volta do intervalo, as equipes voltaram em ritmo diferentes. Desatentos, os bicampeões do mundo sofreram um primeiro grande susto aos três minutos, quando Al-Shehri ganhou da defesa e bateu cruzado para vencer Emiliano Martínez. Melhores no jogo, os sauditas seguiram incomodando a Argentina. Pouco depois, foi a vez de Al-Dawsari pegar sobra na entrada da área, ganhar dos defensores argentinos, girar e acertar o ângulo de Martínez: 2 a 1 festa saudita no Lusail.

A desvantagem no placar colocou os argentinos em desespero. A Albiceleste tentou diversas jogadas no ataque, mas o descontrole na hora de criar atrapalhou a busca pelo empate. No fim, a Arábia Saudita prevaleceu defensivamente para registrar a primeira grande surpresa da Copa do Mundo.

Veja os melhores momentos: