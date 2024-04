Governo convoca para matrícula aprovados no concurso de tenente de saúde da PM

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 26, a convocação de nove profissionais em saúde aprovados no concurso público de 2º tenente da Polícia Militar acreana.

São cirurgião-dentista, médicos clínico geral, ortopedista e traumatologista e pediatra. Os aprovados convocados devem se apresentar para o curso de formação no período entre seis a nove de maio em Rio Branco, no Centro de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública – CIEPS BR 364, KM 02 – Via Verde, Jardim Europa, e em Cruzeiro do Sul, no 6º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Paraná, n.º 441, no bairro 25 de Agosto.

Veja abaixo a convocação completa e os documentos que dever ser apresentados: