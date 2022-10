Lula ou Bolsonaro, carpe diem!

As pesquisas apontam que o ex-presidente Lula (PT) poderá vencer a eleição. Entretanto, pode ser que o presidente Bolsonaro tire a diferença do primeiro turno e acabe vencendo. No comecinho da noite de domingo (30) saberemos. Porém, se o Lula ganhar, coisas que não vão acontecer:

O Brasil se transformar em um país comunista, as igrejas serem fechadas pelo governo, uma nova lei permitindo o aborto no Brasil. O Brasil virar uma Venezuela ou Cuba. A volta da corrupção em grande escala como o mensalão e a lava jato. Coisas semelhantes a essas não vão acontecer nunca. Tem mais uma: em um eventual governo do Lula, o PT vai ser coadjuvante e não protagonista como foi nos governos anteriores. A eleição não é do PT é de um movimento.

O motivo é simples. Mesmo que Lula quisesse fazer o que foi elencado (não é o caso), o Senado e a Câmara recentemente eleitos jamais permitiriam, muito menos o STF tão duramente criticado (em alguns casos com toda razão). Sobre a Armada, vai continuar no mesmo lugar definido pela Constituição de 88. Tem mais uma, o mundo não vai acabar, segunda feira a vida segue. Carpe Diem! Se o Bolsonaro vencer a eleição, faça o mesmo! Curta o momento.

“Como são parecidos os radicais da esquerda e da direita. Dirá alguém que as intenções são semelhantes. Não. Mil vezes não. Um canalha é exatamente igual a outro canalha”. (Nelson Rodrigues)

. Na COLUNA anterior registrei equivocadamente que o deputado eleito Eduardo Ribeiro, filho do conselheiro Valmir Ribeiro foi eleito pelo PDT.

. Na verdade, se elegeu pelo PSD do senador Sérgio Petecão!

. O resultado de uma eleição é como virar a página de um livro para um novo capítulo; tudo vai ficando para trás na história.

. “Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia”. (Lulu Santos/Nelson Motta)

. Não duvidem se nas próximas eleições PT, MDB, PSD, PC do B, PSB e outros partidos formarem uma federação para as disputas municipais.

. Truco!

. Quer pagar pra ver?!

. É zap, ladrão!

. Deu no Uol que Roberto Jefferson virou herói de grupos neonazistas.

. Realmente faz todo sentido!

. É triste ver igrejas evangélicas se dividindo por causa da vã política!

. “Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada”. (Paulo, o Apóstolo de Cristo).

. É bem verdade que sua pregação anda meio esquecida nesses tempos de política, principalmente I Coríntios 13.

. O tratado sobre o amor!

. Bom dia!