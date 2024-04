Incomodado com desleixo, governador determina recolhimento de máquinas doadas as prefeituras

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Durante a solenidade de entrega de casas no loteamento Jequitibá, no bairro Portal Amazonia, em Rio Branco, o governador Gladson Cameli se queixou com os moradores da região que as mais de 90 máquinas pesadas repassadas pelo Estado para as prefeituras do interior do Acre serão recolhidas para ficar à disposição do Deracre.

Aparentando indignação, o chefe do executivo mostrou o celular com uma foto de máquinas quebras. “Eu não vou deixar as essas coisas se acabarem não. Tá com quase 3 anos que essas máquinas foram entregues e olha a situação delas”, repúdio o governador mostrando a imagem aos presentes.

“Governar não é fácil. Até com isso eu devo me preocupar. Determinei que o Deracre recolha todas as máquinas”, disse o governador.

Questionado pelo ac24horas de onde seria a imagem mostrada para o público, o governador apenas afirmou ser uma prefeitura do interior, sem revelar qual.