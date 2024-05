Polícia Civil faz buscas na Globo após apresentador ser acusado de assédio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O escândalo em torno da demissão do apresentador Alexandre Kapiche teve novos desdobramentos detalhados nessa segunda-feira (29). De acordo com informações divulgadas pelo portal RLagos, agente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), estiveram na sede da Inter TV, emissora afiliada da TV Globo em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para apurarem a denúncia de assédio moral e sexual contra o ex-âncora do RJ1.

Vale lembrar que o jornalista foi demitido do canal na última sexta-feira (26), após as denúncias virem à tona. De acordo com o RLagos, a visita faz parte de uma série de diligências instauradas pela DEAM, sob responsabilidade da delegada titular Aline Vilas Bôas, para apuração das acusações contra o ex-apresentador da afiliada da TV Globo.

A medida tem o objetivo de encorajar as supostas vítimas a prestarem esclarecimentos contribuindo com a investigação. Além disso, entrevistas com colaboradores da emissora de TV ligada a família Marinho e a coleta de dados afim de identificar possíveis novas vítimas ou testemunhas do comportamento criminoso direcionado ao jornalista Alexandre Kapiche também foram apurados.

Nesse domingo (28), jornalistas da emissora afiliada da Globo no interior do Rio de Janeiro publicaram uma carta aberta onde escancaravam uma série de comportamentos criminosos por parte supostamente do jornalista Alexandre Kapiche. Na denúncia, o âncora foi acusado de assediar “inúmeras profissionais que passaram pela InterTV”.

Vale lembrar que o diretor de jornalismo da Inter TV, Rolf Danziger, confirmou a demissão do apresentador em uma nota encaminhada ao portal RLagos na madrugada do último sábado (27), mas ressaltou que a Inter TV não comentaria assuntos internos existentes dentro da emissora de televisão. Até o presente momento, nem a TV Globo – através de sua afiliada -, nem o apresentador Alexandre Kapiche se pronunciaram diretamente a respeito das denúncias. Em seu perfil no Instagram, no entanto, o comunicador compartilhou uma mensagem de solidariedade.

Em seus stories no Instagram, na noite da última sexta-feira (26), data em que o escândalo se tornou público, Mayara Rodrigues que é esposa do apresentador da Globo e repórter no mesmo jornalístico vespertino pertencente a emissora dos Marinho, saiu em sua defesa: “Eu só tenho orgulho de você meu amor! Hoje e sempre! Você é um homem integro e todos sabem disso! Eu te amo!”, escreveu a companheira de Alexandre Kapiche, compartilhando uma foto dos dois juntos nos estúdios do RJ1.

O ex-apresentador do noticioso compartilhou a mensagem de apoio de sua esposa em seu stories no Instagram e agradeceu: “Muito obrigado por tudo meu amor, eu te amo”, escreveu ele. Em sua rede social, o ex-âncora da Globo é acompanhado por mais de 30 mil seguidores e costuma compartilhar bastantes registros familiares junto com a esposa e o filho, além de fotografias dos bastidores do jornalístico RJ1.