“Não mudou nada”, diz Bocalom sobre possibilidade de Socorro ser candidata

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL) disse em entrevista na manhã desta terça-feira (30), que não irá comentar a declaração da deputada federal Socorro Neri (PP) de que, “pela grandeza do partido”, poderia lançar seu nome como pré-candidata à Prefeitura de Rio Branco depois que Bocalom disse ao ac24horas que o pré-candidato do PP, Alysson Bestene, poderia ser seu vice. Na opinião da parlamentar, o partido é grande demais para não ter um progressista como pré-candidato.

“Eu não vou comentar, a Socorro é minha amiga e merece ser ouvida, o Alysson também é meu amigo, isso é um problema interno do Progressistas e eu não vou me meter”, disse Bocalom. Perguntado, no entanto, se a declaração de Socorro tinha posto novidades inesperadas que desfizessem a conjuntura, respondeu: “não mudou nada, está tudo igual”.

Anúncios

Questionado se as constantes críticas às gestões anteriores da Prefeitura de Rio Branco não poderia servir de fundo a um problema com a deputada federal Socorro Neri, que é ex-prefeita da capital, Bocalom elogiou a condução feita por Socorro na gestão do município e disse que as críticas são em referência ao ex-prefeito Marcus Alexandre, que é pré-candidato pelo MDB.

“O que a Socorro fez foi arrumar, porque ela pegou uma prefeitura quebrada. Fez o que foi possível. Em um ano e pouco não dá para fazer muita coisa, mas ela fez o que foi possível. As minhas críticas são exclusivamente ao ex-prefeito”, afirmou Bocalom.