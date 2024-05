Fora das narrações da Globo, Galvão Bueno tem contas penhoradas por dívida milionária

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Galvão Bueno vem enfrentando um problema um tanto quanto delicado na Justiça e passou por um processo de penhora de seus bens por uma dívida milionária.

De acordo com informações da revista Veja, o narrador da Globo precisa pagar a quantia de R$ 1,5 milhão ao Estado de São Paulo por falta de pagamento do ICMS, um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços.

Anúncios

Dono de uma vinícola, o apresentador, que deve voltar à TV durante os Jogos Olímpicos neste ano em Paris, teve a empresa como alvo da execução do valor em suas contas.

A data pré-estabelecida para o pagamento foi ultrapassada e houve a autorização da Justiça para a penhora da quantia parcial de R$ 16 mil, mas o saldo encontrado não foi o suficiente. Com isso, os bens do jornalista devem sofrer uma penhora.

Galvão Bueno mantém contrato diferenciado com a Globo

Vale lembrar que Galvão mudou o modelo de contrato que tinha com a emissora carioca. Antes, ele seguia o que muitos artistas da casa faziam e tinha exclusividade com o canal.

Agora, além de continuar com o acordo, o apresentador também pode aparecer no streaming, TV fechada e ainda pode trabalhar com seus projetos pessoais no seu canal no YouTube.

Para o projeto em paralelo à TV, o narrador conta com o apoio de Felipe Neto, já que é agenciado pela empresa dele, Play9. As publicidades feitas, no entanto, devem ser divididas com o canal.