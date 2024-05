Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para voltar ao Flamengo

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Gabigol está liberado para voltar a treinar e a jogar pelo Flamengo.

A defesa do atacante conseguiu um efeito suspensivo no Corte Arbitral do Esporte (CAS) por decisão unânime. Com isso, o jogador está liberado para retornar ao trabalho imediatamente enquanto aguarda o julgamento do recurso, que ainda não tem prazo.

Anúncios

A defesa alegou que Gabigol tem sido prejudicado por não poder trabalhar enquanto julgam recurso.

O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime.

Gabigol foi punido no dia 25 de fevereiro. Ele foi condenado pelo TJD-AD (Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem) a dois anos de suspensão. Agora, a defesa recorre ao CAS (Corte Arbitral do Esporte).

O atacante foi acusado de tentativa de fraude em exame antidoping no Centro de Treinamento do Flamengo, um dia antes de um jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Ele teria dificultado a realização do exame, desrespeitando os oficiais responsáveis pela coleta da urina e não seguindo os procedimentos adequados.

Segundo a acusação, Gabigol tentou esconder a genitália no momento de urinar na vasilha, o que configura fraude. Apesar disso, o teste deu negativo.

A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) realiza o “doping surpresa” nos centros de treinamentos dos clubes brasileiros regularmente durante a temporada. Os atletas são proibidos de recusar a realização da coleta de amostra após notificação, segundo as regras da instituição.

Gabigol tem contrato com o Rubro-Negro até o fim deste ano. O jogador e a diretoria já conversaram sobre renovação, mas ainda não houve um denominador comum entre as partes.

O Flamengo enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira (1º), no Maracanã, em duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil.