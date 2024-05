Taxa de desemprego do Brasil sobe para 7,9% no 1º trimestre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A taxa de desemprego do Brasil subiu para 7,9% no 1º trimestre, divulgou nesta 3ª feira (30.abr.2024) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Eis a íntegra do relatório (PDF – 625 kB).

A taxa aumentou 0,5 ponto percentual em relação ao 4º trimestre de 2023, quando era de 7,4%. Em comparação com o mesmo período do ano passado, porém, recuou 0,9 ponto percentual. Era de 8,8% no 1º trimestre de 2023.

Historicamente, a taxa de desemprego do Brasil sobe no 1º trimestre em relação ao 4º trimestre do ano anterior. Uma parte da explicação é o fim dos empregos temporários de fim de ano.

Em números absolutos, a população desocupada atingiu 8,6 milhões. São mais 542 mil pessoas no 1º trimestre em relação ao último do ano anterior. Em 1 ano, caiu 8,6%, o que corresponde a 808 mil pessoas.

Os dados fazem parte da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), que divulga mensalmente os dados do mercado de trabalho.

SUBUTILIZAÇÃO

A taxa de subutilização do Brasil avançou 0,6 ponto percentual no 1º trimestre –em comparação ao 4º trimestre de 2023– e alcançou 17,9%. É considerado subutilizado quem está desempregado, trabalha menos do que poderia ou não procurou emprego mesmo estando disponível para trabalhar.

A taxa de subutilização caiu 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado (18,7%).

No 1º trimestre, o Brasil tinha 20,7 milhões de pessoas subutilizadas. Não aumentou de forma significativa em comparação com o 4º trimestre. Em 1 ano, recuou 5,6%, o que corresponde a 1,2 milhão de brasileiros.

Dentro do grupo de subutilizados há os desalentados, que são aqueles que não procuraram emprego porque não acreditam que vão conseguir. O Brasil tinha 3,6 milhões de pessoas nesta situação no 1º trimestre. O número ficou estável em comparação com o 4º trimestre de 2023. Em 1 ano, caiu 7,1% (ou 275 mil pessoas a menos).

MERADO DE TRABALHO

A população ocupada no país era de 100,2 milhões no 1º trimestre. Caiu 0,8% em comparação com o 4º trimestre de 2023, o que corresponde a 782 mil pessoas a menos. Em 1 ano, porém, subiu 2,4% (2,4 milhões de pessoas).

O nível de ocupação ­–que é o percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar– foi de 57%. Recuou 0,6 ponto percentual no trimestre e subiu 0,9 ponto percentual em 12 meses.

O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado (exclusive trabalhadores domésticos) foi a 37,984 milhões. Manteve-se estável no 1º trimestre em relação ao 4º trimestre. Cresceu 3,5% em 1 ano, ou 1,3 milhão de pessoas a mais com carteira de trabalho assinada.

O número de empregados sem carteira no setor privado também ficou estável em 13,4 milhões. Subiu 4,5% (ou mais 581 mil pessoas).

O número de trabalhadores domésticos caiu 2,3% no 1º trimestre em relação ao anterior. São 5,9 milhões de pessoas, o que representa uma queda de 141 mil trabalhadores no período. Em 1 ano, o número aumentou 3,5% (mais 198 mil pessoas).

A quantidade de empregados no setor público caiu 1,5% no 1º trimestre ante o 4º trimestre de 2023. Recuou para 12 milhões, com 184 mil a menos que no trimestre de outubro a dezembro. Em 1 ano, o número ficou estável.

A taxa de informalidade foi de 38,9% da população ocupada (ou 38,9% de trabalhadores informais). Era 39,1% no trimestre anterior e 39% no mesmo trimestre de 2023.

RENDIMENTO

O rendimento real habitual de todos os trabalhos cresceu 1,5% no trimestre e atingiu R$ 3.123. Em 1 ano, avançou 4%.

A massa de rendimento real habitual (R$ 308,3 bilhões) atingiu novo recorde da série histórica iniciada em 2012, mas não teve variação estatisticamente significativa na comparação trimestral, subindo 6,6% (mais R$ 19,2 bilhões) na comparação anual.