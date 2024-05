Ex-esposa de Davi, Mani Reggo vira garota-propaganda de banco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Desde que acabou o “Big Brother Brasil 24”, uma verdadeira novela circunda a vida do campeão do reality e de sua ex-companheira. Isso porque, não demorou nada para que a separação do ex-casal viesse à tona. Nessa segunda-feira (29), a ex-esposa do Davi, Mani Reggo, apareceu em uma publicidade do Will Bank e causou nas redes sociais.

Como dito anteriormente, desde que acabou o programa da Globo, Davi e Mani são um dos grandes assuntos da internet. Pouquíssimos dias após o fim do “BBB24”, já começou a circular pela web que o jovem de 21 anos teria terminado seu relacionamento com a comerciante. Por algum tempo, tudo não passava de especulação, apesar dos fortes indícios de que a relação dos dois havia mesmo chegado ao fim.

Logo no início da semana passada, porém, vazou um trecho da entrevista que o Davi concedeu ao programa “Altas Horas”, na qual ele assumia o término e ainda dizia que a ex não o respeitou quando ele saiu da casa mais vigiada do Brasil. O fato é que a vida parece estar seguindo muito bem para Mani. No início da noite dessa segunda, a comerciante surgiu como garota-propaganda de um banco online e deu o que falar pela web.

“Que coisa linda ver eles dando visibilidade pra quem realmente precisa”; “Até ela tá fazendo publi e ele não. Merece muitooo, mundo da voltaaaaaa. Parabéns”; “Adorei a garota propaganda, mulher guerreira como a grande maioria das mulheres desse país parabéns ao patrocinador pela escolha”; “Só por essa garota propaganda eu vou adquirir AGORAAAA”; “Excelente cartão, escolheu a pessoa certa pra publicidade”, elogiaram usuários do Instagram.