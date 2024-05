Cruzeiro do Sul imuniza 3 mil pessoas contra a dengue

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em Cruzeiro do Sul, as 3 mil doses de vacina contra a dengue enviadas pelo Ministério da Saúde, via Estado, ja foram todas aplicadas pela prefeitura. A imunização foi iniciada no último dia 6 de abril e concluída no sábado, 27. No município, desde o início, a vacina foi liberada para adultos. O púbico alvo inicial, que era de 10 a 59 anos, foi expandido até os 6 e em seguida até 4 anos para as crianças.

Além da disponibilização nas Unidades Básicas de Saúde, as doses foram levadas para escolas e até para a casa de pessoas com comorbidades e doenças crônicas.

As doses do imunizante vencem nesta terça-feira, 30. “Usamos de várias estratégias para alcançar o público alvo. Começamos a vacinação pelo shopping, depois indo nas escolas e empresas. As equipes foram inclusive nas residências de pessoas com comorbidades, hipertensos e diabéticos para aplicar as doses em domicílio, porque essas pessoas precisam ter a imunidade em dia”, frisou o secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto.

Queda nos casos de dengue

O município de Cruzeiro do Sul apresenta queda no número de casos de dengue desde 2023 quando foi registrada uma redução de 52%, em relação a 2022.

Nos primeiros 3 meses deste ano, com o registro de 192 casos, também houve diminuição em relação ao primeiro trimestre do ano passado quando foram diagnosticados 361 pacientes com a doença. A redução é de 47%.