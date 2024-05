Galo domina Sport, vence bem e encaminha vaga na Copa do Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com uma grande atuação, o Atlético-MG venceu o Sport por 2 a 0 na Arena MRV no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E poderia ter sido mais.

Matías Zaracho marcou o gol do Galo no primeiro tempo, aos 28 minutos. Gustavo Scarpa também balançou as redes na etapa inicial, mas o gol foi anulado.

No segundo tempo, Arana aumentou a vantagem do Atlético-MG, aos 10 minutos. Os atleticanos ainda tiveram outro gol anulado, desta vez marcado por Vargas. O Galo ainda mandou duas bolas na trave.

As equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, na Ilha do Retiro. O Atlético-MG se classifica com um empate ou até mesmo com uma derrota por um gol.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou a 10 jogos de invencibilidade. A última vez que a equipe foi derrotada foi em 17 de março (2 a 1 para o América-MG).

Já o Sport viu cair uma invencibilidade de 13 jogos. Campeão pernambucano e semifinalista da Copa do Nordeste, a equipe não era derrotada desde 24 de fevereiro (1 a 0 para o Náutico).

O Sport tem o Coritiba como próximo adversário. A equipe pernambucana visita os paranaenses na próxima sexta-feira (3), pela Série B.

O Atlético-MG tem o Fluminense, fora de casa, como próximo compromisso. As equipes se enfrentam pelo Brasileirão no próximo sábado (4).

Como foi o jogo

Muito superior no primeiro tempo, o Galo marcou duas vezes, mas só uma valeu. Desde os primeiros minutos, o Atlético-MG se impôs e, variando muito as jogadas, criou boas chances. Scarpa e Zaracho marcaram, mas só o gol do argentino valeu. Depois de abrir o placar, o Galo continuou melhor, mas diminuiu o ritmo, garantindo a vantagem mínima para o segundo tempo.

O Atlético-MG repetiu a fórmula do primeiro tempo e deu certo. Após diminuir o ritmo antes do intervalo, o Galo voltou a pressionar no início da segunda etapa. Com muito volume ofensivo, os mineiros criaram boas chances e aumentaram o placar em uma jogada ensaiada.

O jogo foi paralisado por dois minutos no segundo tempo. No intervalo, torcedores do Sport se envolveram em uma confusão nas arquibancadas e a polícia usou gás de pimenta para acalmar os ânimos. Os atletas – principalmente no banco de reservas – sentiram os efeitos depois de 20 minutos e o juiz pausou a partida para hidratação.

Depois do segundo gol, Milito tirou alguns titulares importantes, pensando na sequência de jogos. Gustavo Scarpa, Matías Zaracho e Paulinho foram substituídos alguns minutos após o gol, mas o Galo seguiu melhor até o fim, sem ser ameaçado.

Gols e lances importantes:

Não valeu! Aos 10 minutos, Bruno Fuchs lançou Hulk, que dominou, avançou, cortou para o meio e rolou para Gustavo Scarpa. O camisa 6 finalizou rasteiro e marcou. Depois de análise do VAR, o lance foi anulado por impedimento de Hulk.

Passou muito perto! Aos 27 minutos, Scarpa bateu escanteio e Otávio subiu livre, no meio da área. Ele cabeceou forte, para baixo, mas a bola foi para fora por muito pouco.

1×0: Aos 28 minutos, depois de vários passes em frente à área do Sport, a bola foi para Arana, que cruzou fechado. Felipinho tentou afastar, mas cabeceou para trás, dando uma assistência para Zaracho, que completou de cabeça para as redes.

2×0: Aos 13 minutos do segundo tempo, Scarpa bateu escanteio baixo, na primeira trave. Guilherme Arana entrou em velocidade e se antecipou ao goleiro para desviar para o gol.

Na trave! Aos 16 minutos, Guilherme Arana carregou pela esquerda e cruzou na segunda trave. Hulk cabeceou bem, mas Caíque França conseguiu desviar. A bola ainda bateu na trave.

Não valeu! Aos 28 minutos, Arana cruzou da esquerda e Vargas completou para as redes. No entanto, o chileno estava impedido, e o VAR invalidou mais um gol do Galo.

Defendeu Caíque França! Vargas fez boa tabela, recebeu dentro da área e bateu chapado. Caíque França voou e fez linda defesa.

Na trave de novo! Aos 51 minutos, Hulk bateu colocado, de fora da área, e carimbou a trave.

FICHA TÉCNICA

Atlético-MG 2 x 0 Sport

Competição: Copa do Brasil – Jogo de ida da 3ª rodada

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 30 de abril de 2024 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Mota Correia

Cartões amarelos: Guilherme Arana (ATL); Romarinho e Felipe (SPT)

Gols: Zaracho, aos 28 minutos do primeiro tempo; Guilherme Arana, aos 13 minutos do segundo tempo.

Atlético-MG: Éverson, Saravia, Battaglia, Fuchs (Mariano) e Arana; Otávio, Alan Franco (Pedrinho) e Zaracho (Vargas); Scarpa (Maurício Lemos), Paulinho (Igor Gomes) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Sport: Caíque França, Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe (Fabio Matheus), Domínguez (Fabinho), Ortiz (Pedro Vilhena) e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Romarinho e Gustavo Coutinho. Técnico: Mariano Soso.