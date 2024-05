Nadson O Ferinha convida população para show em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Nadson O Ferinha, que está em Cruzeiro do Sul desde a madrugada desta terça-feira, 30, e o prefeito Zequinha Lima gravaram um vídeo convidando a população para o show na Praça Orleir Cameli, a partir das 21 horas.

Ele é a atração da Festa do Trabalhador, que deve atrair cerca de 40 mil pessoas para o Centro da cidade, onde haverá um esquema especial de segurança com 80 Policiais Militares e seguranças particulares, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Urgência- Samu. 60 empreendedores garantem as vendas de alimentos e bebidas.

O show vai começar às 21 horas e se estender até 3 horas da manhã com sete atrações, além de Nadson O Ferinha. A Festa do Trabalhador é uma realização da prefeitura de Cruzeiro do Sul em parceria com o governo do Estado e Associação Comercial.

