Beatriz Reis: ex-BBB 24 radicaliza visual e novo cabelo divide opiniões; veja

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Eeee, Brasil! Beatriz Reis, mais conhecida como Beatriz do Brás, está de visual novo! A ex-BBB, quinta colocada no reality show que recentemente virou tema de uma confissão de Boninho, resolveu mudar a cor das suas madeixas e surpreendeu muita gente.

A revelação foi feita nesta terça-feira (30), às vésperas de sua participação no ‘Encontro com Patrícia Poeta ‘. Em um vídeo divulgado no Instagram ao som de Ivete Sangalo , a participante do ‘BBB 24 ‘ mostrou a transição do loiro para um moreno iluminado belíssimo.

Anúncios

“Eu ouvi transformação?? Meu Brasil do Brasil!! Vocês estão preparados? Eu estou apaixonada”, escreveu Beatriz na legenda do vídeo, onde destacou sua sensualidade em vários ‘carões’ e um blazer sem sutiã. Além de mudar a cor, a atriz também alongou os fios com mega hair.

Nos comentários, internautas se dividiram nas opiniões e até a compararam com outra ex-BBB: “Bia quer ficar parecida com Fernanda”, disparou uma internauta. “Arrasou na transformação”, elogiou outra. “Maceta mesmo!!! Lindeza do Brasil!”, destacou um terceiro.

Veja o vídeo abaixo.