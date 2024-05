Ai que loucura! Narcisa diverte a web ao usar megafone para falar com Madonna em hotel

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na terça-feira (30), Narcisa Tomborindeguy divertiu a web ao usar um megafone para tentar falar com Madonna, que está hospedada no Copacabana Palace, Zona Sul do Rio de Janeiro. Fãs da Rainha do Pop, a socialite brasileira mora no Edifício Chopin, que fica em frente ao tradicional hotel.

“Madonna, cadê você? Venha ver seus fãs! Ai, que loucura!”, gritou Narcisa, através da janela do seu apartamento, em inglês. Por morar perto bem do hotel, a socialite já tem o costume de interagir com os famosos internacionais que se hospedam no local, usando o megafone. Assista ao vídeo:

Anúncios