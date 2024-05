Vendedor de farinha é preso por comercializar droga em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Militar prendeu em flagrante nesta terça-feira, 30, um homem que vendia drogas dentro do Mercado da Farinha, em Cruzeiro do Sul. Junto com o produto mais comercializado do Vale do Juruá, a farinha de mandioca, o homem vendia maconha, cocaína e crack.

“Ele é um vendedor do Mercado. Mas além da farinha vendia outros produtos ilícitos”, cita o Capitão Belo, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

O oficial relata que a guarnição de serviço de Rádio Patrulha e o Grupamento de Operações Especiais receberam uma denúncia anônima de um possível tráfico de drogas no Mercado. Os policiais militares a Operação Sentinela no local e conseguiram prender em flagrante o homem, que não teve o nome divulgado, com 131 invólucros de maconha, 103 trouxinhas de cocaína e 3 pedras de crack. Ele foi lavado para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.