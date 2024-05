Grêmio empata com o Operário pela terceira fase da Copa do Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

No primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio visitou o Operário, nesta terça-feira (30), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Apesar de uma boa atuação e ter criado boas oportunidades, o tricolor gaúcho não conseguiu sair do empate pelo placar de 0 a 0.

Atuando em casa, o Operário se lançou ao ataque e teve sua primeira chance logo com quatro minutos. Em rápido contra-ataque, Felipe Augusto arriscou de fora da área, mas mandou por cima. O Grêmio respondeu aos cinco, quando Cristaldo cobrou escanteio, Gustavo Martins cabeceou e o goleiro Rafael Santos fez grande defesa.

Anúncios

O jogo caiu um pouco em oportunidades de gol e o técnico Renato Gaúcho precisou fazer uma mudança em sua equipe aos 21 minutos. Lesionado, Gustavo Martins deu lugar a Rodrigo Ely. Logo depois, em novo lance de escanteio, a bola sobrou com Galdino, que tirou a marcação e chutou para grande defesa de Rafael Santos.

Ainda no primeiro tempo o Grêmio teve outra chance quando Diego Costa puxou rápido ataque e deu passe a Cristaldo, que chegou batendo, mas acabou mandando pra fora. Desta maneira, o primeiro tempo não saiu do 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Grêmio voltou com duas alterações: Edenilson e Dodi nos lugares de João Pedro e Pepê, respectivamente. Pelo lado do Operário foram três mudanças: Maxwell, Cássio Gabriel e Lucas Hipólito nos lugares de Pará, Dudu Scheit e Felipe Augusto.

Com a boa rolando na segunda etapa, a priemira chance foi do time paranaense. Ronaldo deu bom passe para Cássio Gabriel, que recebeu na frente e chutou de primeira, mas acabou mandando por cima do gol. Aos cinco, o Grêmio respondeu em lance de Cristaldo, que tocou para Galdino, mas, no domínio, o atacante tocou a mão na bola.

A melhor chance, no entanto, viria aos 18 com o Operário. Depois de cruzamento de Cássio Gabriel, Maxwell fechou com liberdade e cabeceou, mas a bola pegou na trave, na defesa do Grêmio e ficou com o goleiro Caíque. As duas equipes voltaram a mexer, com Guilherme Pira entrando no time do Operário e Nathan Fernandes no Grêmio.

Com poucos minutos em campo, Nathan teve a possibilidade, tirou a marcação e chutou. A bola pegou na defesa e o goleiro Rafael Santos conseguiu evitar o gol. A última alteração do time gaúcho já veio aos 35 minutos, quando João Pedro Galvão foi a campo no lugar de Diego Costa. Apesar disso, o jogo não teve mesmo o seu placar alterado.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 22 de maio, às 19h30 (de Brasília), desta vez na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Quem vencer, vai avançar à fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.