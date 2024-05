A Grande Conquista aumenta audiência da Record em 21%

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Grande Conquista, que completou uma semana no ar, obteve ótimos resultados no digital e na TV. O reality show teve quase 74 milhões de minutos consumidos na internet, nas redes sociais: Facebook, Instagram, Youtube e X, cinco vezes mais que a edição passada no mesmo período, quando atingiu a marca de quase 15 milhões, ou seja, um crescimento de 393%. Também acumulou cerca de 219 mil menções, 1,4 milhão de interações e quase 8 milhões de visualizações de vídeos.

Já na TV, a Grande Conquista impactou diretamente, em apenas uma semana, cerca de 24 milhões de pessoas em todo o Brasil, conseguindo elevar a audiência da RECORD em 21% no horário, se comparado à média das últimas quatro segundas-feiras antes de sua estreia.

Lembrando que, somente no episódio de estreia, a atração teve 83,6 mil menções no ambiente digital, ou seja, 66 mil comentários a mais do que o primeiro episódio da temporada anterior.

A Grande Conquista também já angariou mais de 514 mil visualizações nos vídeos postados, mais de 244,4 mil interações com os conteúdos do programa e cerca de 3 milhões de minutos consumidos em suas redes sociais.

Fonte: OFuxico