Aos 75 anos, Ana Maria Braga ganha outro programa na Globo

Em meio aos rumores de que seria deixada de lado e até de uma possível aposentadoria, Ana Maria Braga ganhou um presente mais que especial da Globo.

De acordo com informações da colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, a apresentadora foi contemplada com um novo programa na emissora carioca.

A comandante do Mais Você foi escolhida para ser homenageada, com direito a um documentário mostrando detalhes de sua trajetória na TV e também na vida pessoal.

A equipe de Jornalismo do canal em São Paulo é quem está à frente da produção, buscando mostrar algo muito parecido com os projetos de Xuxa Meneghel e também de Galvão Bueno.

Os responsáveis cogitaram faz um programa Tributo para a loira, mas a Globo optou pelo documentário, alegando que o mesmo faria mais sentido para expor toda sua vida.

Ana Maria Braga deve ter documentário lançado no streaming

Ana, para quem não se recorda, foi contratada pela empresa em 1999, após o sucesso com o Note e Anote, na Record. Meses depois, no mesmo ano, a apresentadora surgia à frente do matinal que comanda até os dias de hoje.

Em meio às mudanças da casa, a famosa chegou a renovar, em fevereiro do ano passado, o seu contrato até 2025 e o futuro, porém, ainda não foi definido.

A ideia é que o documentário seja lançado no Globoplay após a divulgação da série sobre as Paquitas, a qual ainda não teve data divulgada.