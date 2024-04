Cameli oferece secretaria para Velloso para Rueda largar Bocalom e apoiar Alysson

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli ofereceu publicamente uma secretaria para o deputado federal Eduardo Velloso (UB) durante a solenidade de entrega de casas no Loteamento Jequitibá, em Rio Branco. A pasta oferecida é a Secretaria de Relações Federativas, que foi extinta, e que atualmente responde como representação do governo do Acre em Brasília.

A proposta de Cameli é que Veloso, que recentemente reassumiu o mandato, se torne um dos principais interlocutores do governo federal com o Estado do Acre. Para isso, ele teria que abrir mão do mandato novamente para que o médico Fabio Rueda, seu suplente que ocupou o cargo por 120 dias, retorne para Brasília.

Com essa Manobra, Rueda desistiria de apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom e apoiaria Alysson, assim como deseja o senador Alan Rick e o deputado federal Coronel Ulysses Araújo.

Apesar do convite publico, ainda não existe uma aceitação explicita por parte de Veloso, mas conversas devem acontecer nos próximos dias.