Ou depuram o MDB, ou partido continuará sendo o puxadinho da infidelidade partidária

O QUE SE VIU na última eleição foi um festival de traições políticas, de políticos eleitos por uma sigla se vendendo para adversários por favores. O MDB não ficou fora deste teatro. Quem se vende não vale o que recebe, diz o velho ditado. Mas existem políticos que não se vergam, e ao longo de suas trajetórias eleitorais nunca abandonaram o partido, nem no tempo das vacas magras. É o caso do deputado federal Flaviano Melo (MDB) e do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB). Na última eleição, se quisessem poderiam ter ficado numa situação cômoda recebendo as benesses do poder, mas preferiram ir com candidaturas majoritárias próprias, mesmo sabendo das dificuldades que teriam de enfrentar, contra a poderosa e azeitada máquina estatal. O MDB só peca num ponto, que é o de passar a mão na cabeça dos filiados que traem. E, na política, trair e coçar é só começar. No momento em que se começa a discutir no partido quem será o próximo presidente, não existem nomes com maior potencial de fidelidade e amor ao MDB do que o Flaviano e o Vagner, qualquer um que ficar na presidência, será com méritos. Para não ficar nos dois, poderia citar ainda o João Correia, Adalberto Ferreira, Roberto Feres, Macapá, Ariosto Migueis, entre outros, como exemplos de emedebistas. Seja quem for o novo presidente, ou depura o partido colocando para fora os que apenas usam a sigla para se candidatar e apoiam adversários, ou MDB continuará sendo o puxadinho dos que gostam de trair. Se terão a coragem e a ousadia para fazer o que o PSD do senador Sérgio Petecão está fazendo com os infiéis, a conferir quando for escolhido o novo presidente. O fracasso eleitoral da última disputa faz parte do jogo, o MDB costumar ressurgir, mesmo nos seus momentos mais difíceis. Se verga, mas não quebra.

ZERO A ZERO

COM A EXPULSÃO por “traição” encaminhada no PSD, o prefeito de Plácido de Castro, professor Camilo, vai se filiar ao PP. O senador Petecão (PSD) não perde o que não tinha, e o Gladson não ganha o que já tinha ao lado.

COMENTÁRIO IRÔNICO

“O governador Gladson disse que é Bolsonaro de manhã, de tarde e de noite. Se o Lula ganhar no domingo, ele será Lula desde criancinha”. Comentário de um dirigente petista enviado ontem ao BLOG.

NADA MAIS NATURAL

O PRESIDENTE DO MDB, Flaviano Melo, dizer que apoia o Lula, é natural. A candidata do MDB a presidente, Simone Tebet, está apoiando o Lula no segundo turno.

PRATICAMENTE SEM OPOSIÇÃO

COM A MUDANÇA na composição original, com a eleição de vereadores que lhe faziam oposição a deputado estadual, o prefeito Bocalom ficará sem opositores na Câmara Municipal de Rio Branco.

DEU CONTA DO RECADO

COM O NOME cotado para ser o vice-presidente da ALEAC, o deputado Pedro Longo (PDT), pode deixar a liderança do governo na ALEAC. Deu conta do recado.

BAIXO CLERO

NÃO DÁ para vislumbrar, nenhum dos deputados federais eleitos pelo estado integrar o alto clero da Câmara Federal. A tendência é que fiquem no baixo clero, nos grandes debates nacionais cobertos pela mídia. O Márcio Bittar foi um dos poucos que conseguiu furar a bolha elitista, chegando ser primeiro-secretário.

OS CARAS SÃO MUITO LOUCOS

QUANDO VEJO citar que a Bíblia diz que, quem é de esquerda é do mal, e de direita do bem, é uma interpretação louca. O contexto bíblico não é partidário. O termo esquerda e direita como identificação política, só veio surgir na Revolução Francesa. Leiam, ao menos!

FORA DAS DECISÕES

OS IRMÃOS Mara Rocha e Werles Rocha não têm participado das decisões do MDB, depois da derrota de ambos na última eleição, eles entraram num mutismo.

MESA CORDATA

UMA MESA DIRETORA formada pelo Luiz Gonzaga (PSDB) presidente; Nicolau Junior (PP) primeiro-secretário; e Pedro Longo (PDT) de vice, será uma composição da ALEAC cordata total ao governo.

PÃO OFERECIDO NÃO TEM VALOR

QUANDO se vê secretários da atual composição do governo declarando que estão à disposição do governador Gladson para continuarem no novo mandato, é como a história do pão dormido: não tem valor. Ninguém se oferece, espera-se ser convidado.

CAMPANHAS QUE DESMORONARAM

DUAS CANDIDATURAS que se mostraram fortes e organizadas ao logo da campanha para deputado federal, e derreteram na reta final, foram as do Israel Milani (REPUBLICANOS) e Fábio Rueda (União Brasil).

QUESTÃO DE PERFIL

NA POLÍTICA, quando o perfil é para cargo proporcional, não adianta disputar mandato majoritário, que é gongado. Um exemplo recente: o Roberto Duarte (REPUBLICANOS) teve uma votação pífia para a PMRB, e se elegeu deputado federal. O eleitor foca no perfil.

CONTO DO APOIO

UM AMIGO meu que foi derrotado para deputado estadual, lamentava ontem numa conversa, que deu telhas para cobrir três vezes a igreja de um Pastor, e depois da eleição soube que apoiou outro candidato.

NÃO VOU ME OMITIR

NO PRIMEIRO turno votei na Simone Tebet. Tinha decidido não votar no segundo turno, a lei me faculta; mas pelo festival de fake-news que virou a campanha, vou votar. Como jornalista, não posso me omitir.

ESCOLHA ERRADA

O EX-DEPUTADO Ney Amorim (PODEMOS) fez duas escolhas erradas e que o deixaram sem mandato. Quando disputou o Senado pelo PT, e agora; quando tentou de novo o Senado, pelo PODEMOS. Nas duas ocasiões, se tivesse sido candidato a deputado federal, por certo estaria eleito. Na política, não se pode errar.

SEM MANDATO, É BOI SEM CHOCALHO

A PARTIR de fevereiro o deputado Jenilson Leite (PSB) estará sem mandato. Terá que se reinventar para permanecer na mídia, caso queira disputar a PMRB.

PODE SER EFETIVA

A ALIANÇA regional entre o MDB e PT na defesa da candidatura do Lula, pode tomar contornos de definitiva para embates políticos futuros, caso o petista vença a eleição de domingo. São as pedras postas no tabuleiro.

ERRO COMPLICADOR

UM ERRO que foi um complicador nesta primeira gestão do governador Gladson Cameli, foi o de entregar secretarias de porteiras fechadas para políticos. Errar é normal, permanecer no erro é uma tremenda burrice.

MOMENTO CERTO

ALGUNS EX-DEPUTADOS não aprenderam o A-B-C da política de saber quando sair do cenário. Todos os ex-deputados estaduais que tentaram voltar à ALEAC, perderam. O carimbo da derrota, é difícil de apagar.

PROFECIA FALHOU

O DEPUTADO FEDERAL Jesus Sérgio (PDT) disputou a reeleição numa chapa fraca, crendo numa profecia religiosa de que podia disputar que se reelegeria. Desta vez, a previsão da profeta em quem acredita, falhou.

QUEBROU NO MEIO

A CANDIDATURA do médico Rodrigo Damasceno (PODEMOS) a deputado federal quebrou no meio a candidatura do deputado Jesus Sérgio (PDT), no seu principal reduto, Tarauacá. E se credenciou para disputar a prefeitura do município, em 2024.

FRASE MARCANTE

“O dinheiro pode tudo, só não pode mudar a sorte e evitar a morte”. Ditado português.